L'E40 fermée cette nuit à partir de Erpe-Mere en direction de Bruxelles

(Belga) L'autoroute E40 en direction de Bruxelles sera fermée à partir du complexe d'Erpe-Mere lors de la nuit de lundi à mardi. Cette fermeture est liée à la construction d'un nouveau pont au-dessus de la ligne de chemin de fer entre Gand et Bruxelles, a fait savoir l'Agence flamande en charge des routes et de la circulation. L'administration demande d'adapter son trajet à l'interruption du trafic cette nuit, particulièrement entre 3 et 5 heures du matin.