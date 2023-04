Mercedes et Volkswagen dévoilent deux modèles de voiture électrique de luxe

Ces présentations ont été faites en Chine, à l'occasion du salon de l'automobile international de Shanghai, grand raout du secteur qui débute mardi. Premier marché automobile mondial, la Chine est aussi celui où les ventes électriques progressent le plus rapidement, suscitant les convoitises de tous les constructeurs. Au cours du premier trimestre 2023, Mercedes a d'ailleurs déclaré avoir vendu 191.000 véhicules en Chine, soit une augmentation des ventes de 3% par rapport à l'année précédente. Mercedes n'a pas détaillé de date de sortie ou de prix pour son nouveau modèle Maybach, marque symbole du luxe et du prestige du constructeur de Stuttgart. Le groupe promet une "expérience de conduite exceptionnelle" et un "effet cocooning" pour les passagers, entre "siège massant", "ventilation" et même frigo à disposition. L'ID.7 remplacera, elle, la gamme Passat et disposera d'une autonomie de "jusqu'à 700 kilomètres", a détaillé Volkswagen. D'une largeur de presque 5 mètres, elle sera disponible sur les marchés chinois et européens "dès cette année", et en Amérique du Nord "en 2024", avec un prix "de 60.000 euros minimum". La Chine représente actuellement 40% des ventes de Volkswagen qui y vend très majoritairement des motorisations traditionnelles lui ayant assuré l'an dernier 16% des parts du marché automobile dans le pays. (Belga)