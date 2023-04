Météo - Des éclaircies de plus en plus larges

Lundi soir, le ciel sera peu nuageux, voire dégagé. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 7 degrés pendant la nuit. Mardi matin, le soleil brillera dans la plupart des régions. La couverture nuageuse augmentera ensuite, avec un risque d'ondée, surtout dans l'est de la Belgique. Les maxima atteindront 10 à 14 degrés. Mercredi, de faibles précipitations seront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, il fera sec et beau, sous des maxima de 12 à 16 degrés. Pluie ou averses sont attendues pour jeudi, avec des températures en baisse. (Belga)