Métro Nord-Sud à Bruxelles - Audience le 9 mai dans le litige opposant le consortium Toots à la Stib

Le litige entre ce groupement d'entreprises de construction et la société de transports en commun bruxellois porte sur les travaux à effectuer sous le Palais du Midi, situé rue Roger van der Weyden à Bruxelles, dans le cadre du chantier de la nouvelle ligne de métro 3, qui reliera Evere à Forest. Le consortium Toots conteste les pénalités imposées par la société de transport public en raison de l'arrêt des travaux. L'entrepreneur a rencontré des difficultés dans les sous-sols marécageux du Palais du Midi et a adapté la facture en conséquence. Le coût supplémentaire des travaux s'élève à 170 millions d'euros. La Stib a estimé ce montant déraisonnable et a ordonné au consortium de reprendre les travaux. Ce dernier ne s'est pas exécuté et la Stib a réclamé, en janvier, des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros par jour de retard. (Belga)