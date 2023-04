Plusieurs centaines de personnes ont assisté à l'hommage rendu à Paul Furlan

Le président du Parti socialiste, Paul Magnette, a notamment évoqué le goût du collectif de Paul Furlan, son socialisme à son image "charnel, chaleureux et généreux" et ses multiples projets. Il a insisté sur l'admiration et la sympathie que l'ancien ministre wallon suscitait bien au-delà des frontières politiques "par sa force de travail et la sincérité de ses convictions". Paul Magnette a aussi évoqué le retrait de Paul Furlan du gouvernement wallon en janvier 2017, dans le contexte de l'affaire Publifin: une démission survenue alors que "tu n'avais absolument rien à te reprocher", a-t-il affirmé. La bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem, a évoqué pour sa part les vingt années de maïorat de Paul Furlan à la tête de la ville. C'est cette fonction politique qui le rendait le plus heureux, a-t-elle précisé. Comme bourgmestre, Paul Furlan a notamment fait de Thuin son "laboratoire à idées", aidant la ville à devenir plus "inclusive", selon la nouvelle bourgmestre. Décédé la semaine dernière à l'âge de 60 ans, des suites d'un cancer, Paul Furlan sera incinéré lundi après-midi au crématorium de Gilly. (Belga)