Un diable rougeaud et déshumanisé pour remplacer le "Sauvage" de la Ducasse d'Ath

En janvier dernier, le Conseil communal d'Ath constituait une assemblée de 60 citoyens athois représentatifs pour étudier la problématique du personnage du "Sauvage". Le mois précédent, l'Unesco avait retiré la reconnaissance de la Ducasse. Depuis 1873, la Ducasse d'Ath mettait en scène un personnage baptisé le "Sauvage", interprété par une personne grimée en noir. Jusqu'à l'an dernier, il portait également un anneau dans le nez et des chaînes aux poignets. Un personnage décrié en raison de son caractère négrophobe. "A l'issue de la troisième séance, qui s'est déroulée dimanche 16 avril, et de nombreuses et profondes réflexions, un premier accord a pu se dégager", a communiqué lundi la ville d'Ath. Le "Sauvage" voit son histoire et son look réécrits. Il deviendra le "Diable de la barque des Pêcheurs napolitains" avec des caractéristiques visuelles accentuant la dimension fantastique: lentilles rouges, paupières et orbites rouges... Un autre personnage de la Ducasse était aussi épinglé: le diable Magnon. "La Commission propose d'affirmer davantage la dimension diabolique et fantastique du personnage, en levant toute ambiguïté", a encore précisé la ville d'Ath. La mission sera confiée à un groupe de travail. Un rapport sera prochainement transmis au Conseil communal. La Commission citoyenne du folklore devra déterminer la suite du processus, tant au niveau de la forme que du calendrier de réalisation. (Belga)