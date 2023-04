Une plainte au pénal contre la FN Herstal pour l'exporation d'armes vers l'Arabie saoudite

(Belga) Plusieurs associations, dont Amnesty International, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD,), la Ligue des droits humains (LDH) et le mouvement pacifiste Vredesactie, ont déposé en janvier dernier une plainte au pénal avec constitution de partie civile contre la FN Herstal, ont indiqué lundi Amnesty et le CNAPD, confirmant une information diffusée par le quotidien numérique L-Post.