Bourse de Bruxelles - Timide progression du BEL 20

Il était par contre freiné par Elia (121,00) qui perdait 1,5% en compagnie du poids lourd arGEN-X (348,20) qui reculait de 1,2%. AB InBev (59,42) repassait par son point de départ tandis qu'Ageas (40,50) gagnait 1%. Melexis (100,30) et Sofina (208,20) valaient 0,8% de plus que la veille, Solvay (110,65) s'appréciant de 0,5% alors qu'UCB (86,96) et Galapagos (34,70) perdaient 0,9 et 0,5%. Umicore (30,79) regagnait 0,3% alors qu'Aperam (32,83) reperdait 0,4% comme Cofinimmo (86,80). Intervest Offices (17,22) chutait par ailleurs de 4,3% en compagnie de Cenergy (4,26) qui reperdait 8,4%. Onward Medical (4,90) et Sequana Medical (4,97) chutaient enfin de 3,9 et 2,5% à l'inverse de Nyxoah (9,04) et Hyloris (14,00) qui progressaient de 5,6 et 2,5%. L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0920 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.660 euros, en progrès de 7011 euros. (Belga)