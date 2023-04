Challenger d'Oeiras - Kimmer Coppejans accède sans difficulté au deuxième tour

Coppejans a répondu présent dès la première manche, enlevant le service de son adversaire à trois reprises et ne le cédant qu'une fois pour s'imposer 6-2. Il a enchaîné ensuite, avec deux breaks dans le deuxième set et en convertissant sa première balle de match, 6-2. Au prochain tour, Kimmer Coppejans affrontera le vainqueur de la confrontation entre la première tête de série, le Français Adrian Mannarino (ATP 46), et le Bulgare Alexandar Lazarov (ATP 284). Lundi, Joris De Loore s'était incliné au premier tour du même tournoi contre le Japonais Kaichi Uchida, 160e joueur mondial et 6e tête de série, 6-4, 7-6 (3) en 1 heure et 59 minutes de jeu. En double, aucun joueur belge ne s'est aligné. (Belga)