Flèche wallonne - UAE Emirates aligne Tadej Pogacar et l'ancien vainqueur Marc Hirschi

Outre Hirschi, Pogacar pourra compter sur les Néo-Zélandais George Bennett et Michael Vink, l'Autrichien Felix Grossschartner, le Norvégien Vegard Stake Laengen et l'Italien Diego Ulissi. Pogacar a étalé sa forme depuis le début de la saison. Dimanche passé, il a ajouté l'Amstel Gold Race à son palmarès après s'être adjugé le Tour des Flandres, Paris-Nice et le Tour d'Andalousie. Le double lauréat du Tour de France a terminé 12e (2021), 9e (2020) et 53e (2019) lors de ses précédentes participations à la Flèche wallonne. (Belga)