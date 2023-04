Hypomeeting Götzis - Nafi Thiam fait l'impasse sur Götzis et ne prévoit pas d'heptathlon avant les Mondiaux

"Pour l'instant, elle ne prévoit pas d'heptathlon avant les championnats du monde, mais nous nous laissons les possibilités ouvertes et préparons une série de concours en vue des championnats du monde", a annoncé l'équipe de Nafi Thiam. "Elle ne va pas concourir à Götzis", où sa dernière participation remonte à 2018. Un an plus tôt, elle y avait établi son record de Belgique de 7.013 points. Nafi Thiam a encore le temps de préparer ses championnats du monde, puisque ceux-ci se dérouleront du 19 au 27 août prochains à Budapest. Thomas Van der Plaetsen, qui partage son entraîneur Michael Van der Plaetsen avec Thiam, concourra quant à lui à Desenzano, en Italie, les 29 et 30 avril. Il a encore besoin de participer à deux décathlons pour prétendre à une place aux championnats du monde via le classement mondial. Il devrait donc en terminer un en juin ou en juillet, après Desenzano. (Belga)