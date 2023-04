Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine invite Lula à venir voir la réalité de la guerre

Le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko, a reproché sur Facebook au dirigeant brésilien de mettre sur "le même plan la victime et l'agresseur" et de s'en prendre aux alliés de l'Ukraine qui l'aident "à se protéger contre une agression meurtrière". Il a invité Lula pour qu'il "comprenne les causes réelles et l'essence" de la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe de février 2022. Lula a reçu lundi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour promouvoir une médiation internationale sur la guerre en Ukraine, après avoir auparavant jugé que les Occidentaux contribuaient à la poursuite de la guerre. Washington a dès lors accusé le Brésil de se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise" sur le conflit, tandis que le président brésilien a dit vouloir lancer une initiative de paix. La Russie, sanctionnée par le monde occidental, a lancé une offensive diplomatique pour convaincre les puissances émergentes qu'elle ne fait que se défendre contre l'hégémonisme américain. Portant ce message, le ministre russe des Affaires étrangères est cette semaine en Amérique Latine. (Belga)