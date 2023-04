La Bourse de Tokyo finit en hausse après l'accélération de la croissance chinoise

L'indice vedette de Tokyo, le Nikkei, a connu une huitième séance de hausse consécutive (+0,51% à 28.658,83 points), sa plus longue série positive depuis mars 2022. L'indice élargi Topix a pris 0,69% à 2.040,89 points. A Hong Kong cependant, l'indice Hang Seng perdait 0,88% vers 06H30 GMT. La croissance économique en Chine a certes accéléré plus que prévu au premier trimestre, tout comme les ventes au détail dans le pays en mars, mais d'autres données chinoises publiées mardi ont déçu, comme les investissements dans l'immobilier et la production industrielle. Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 134,30 yens vers 06H40 GMT contre 134,47 yens lundi à 21H00 GMT. Mais la monnaie japonaise cédait de nouveau du terrain face à l'euro, qui se négociait pour 147,01 yens contre 146,92 yens la veille. Et la devise européenne grimpait à 1,0946 dollar contre 1,0926 dollar lundi à 21H00 GMT (23H00, heure de Bruxelles). Le marché du pétrole progressait après le PIB chinois supérieur aux attentes, de bon augure pour la demande d'or noir: vers 06H30 GMT (08H30, heure de Bruxelles) le baril de WTI américain gagnait 0,37% à 81,13 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,4% à 85,10 dollars. (Belga)