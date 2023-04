La Liga - Qualifié de "club du régime" par Laporta, le Real Madrid réplique avec une vidéo

Laporta avait donné une conférence de presse, lundi midi, pour défendre le FC Barcelone face aux accusations selon lesquelles le club aurait effectué des paiements frauduleux à une entreprise appartenant à José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique arbitral espagnol. Les Blaugrana sont soupçonnés d'avoir versé plus de 7,3 millions d'euros entre 2001 et 2018, en échange d'influence sur la sphère arbitrale. L'UEFA ainsi que le Ministère public espagnol ont entamé des procédures, bien que Laporta nie tout acte illégal. Pendant sa conférence de presse, le président catalan a porté l'attention sur le club rival, qui s'est joint au dossier en tant que partie lésée. Il a déclaré que le Real Madrid, "au long de l'histoire comme aujourd'hui", avait été avantagé par les décisions arbitrales. Il n'a pas hésité à qualifier la Casa Blanca de "club du régime", en référence à Franco. Cette remarque n'a pas plu au Real, qui a réagi en publiant une vidéo de plus de quatre minutes pour mettre en évidence les liens qu'entretenait le FC Barcelone avec l'ancien dictateur espagnol. Il y est notamment affirmé que le Camp Nou, enceinte du Barça, a été inauguré par un ministre privilégié de Franco, Jose Solis Ruiz, et que le général a été fait membre honorifique du club en 1965. "Trois fois, les honneurs lui ont été remis", a insisté le Real, qui a conclu en montrant que le FC Barcelone "avait été sauvé trois fois de la faillite par le régime franquiste." (Belga)