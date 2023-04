La Wallonie signe une déclaration d'intérêts pour un hydrogène propre transfrontalier

La déclaration d'intérêts, baptisée "The Francorchamps Hydrogen Initiative", a notamment été signée par le ministre wallon du Climat et de l'Énergie Philippe Henry. Elle comprend le développement d'infrastructures locales de production, de transport et de distribution d'hydrogène, ainsi que d'une flotte de véhicules lourds (autocars, camions et remorques réfrigérées) fonctionnant à l'hydrogène. L'accent a également été mis sur l'utilisation de l'hydrogène dans le transport fluvial avec une volonté de développer une flotte de bateaux de navigation intérieure. "Nous sommes à un moment charnière à la fois sur le plan énergétique et économique. Voir la Wallonie lancer 'The Francorchamps Hydrogen Initiative' pour poursuivre le développement interrégional de la filière hydrogène est une réelle satisfaction", souligne Philippe Henry. "En effet, dans ce circuit court de l'énergie, industriels et territoires peuvent voir leur autonomie énergétique renforcée, mais aussi des emplois et de nouveaux écosystèmes industriels se créer. L'hydrogène est une opportunité économique et écologique qui doit permettre la décarbonation des secteurs réputés impossibles à décarboner." La signature de la déclaration a été précédée d'une démonstration de différents véhicules roulant à l'hydrogène sur le Circuit de Spa-Francorchamps. L'événement était organisé par l'EMR H2 Booster, un consortium de neuf partenaires qui se sont associés pour accélérer le développement de l'hydrogène propre dans l'Euregio Meuse-Rhin. (Belga)