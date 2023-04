Le nombre d'IVG déclarées a baissé de 15% en dix ans

En 2021, 16.702 avortements ont été déclarés, soit une baisse de 15% en dix ans. Il n'en demeure pas moins que les efforts de prévention, d'éducation et d'accessibilité à la contraception, y compris la contraception d'urgence et de prévention des IST, restent des enjeux où des avancées pourraient être faites, écrit Le Soir; 7,8 femmes pour 1.000 en âge de procréer ont eu recours à l'avortement. Le Hainaut (9,9) et Bruxelles (10,4) sont les régions qui affichent le taux d'avortements le plus élevé. Des chiffres qui s'expliquent, selon la Commission, "par la situation économique et sociale mais également par la densité de population et le nombre de femmes en âge de procréer". Près de la moitié des femmes ayant avorté pendant ces deux années n'ont jamais mis d'enfant au monde (43,35%). (Belga)