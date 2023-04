Les Belges à l'étranger - Loïs Openda élu Joueur du mois de mars en Ligue 1

Openda, 23 ans, a inscrit six buts en quatre rencontres de Ligue 1 avec Lens durant le mois de mars avec notamment un triplé inscrit en l'espace de cinq minutes lors de la victoire 0-4 des Sang et Or à Clermont le 12 mars dernier, où il avait également donné un assist. Il avait ensuite enchaîné avec un doublé face à Angers (3-0), une semaine plus tard. Il a également inscrit le but de la victoire lensoise à Rennes (0-1) après la trêve internationale. Auteur de 15 buts cette saison en championnat, Openda avait été appelé par le sélectionneur national Domenico Tedesco pour la fenêtre internationale du mois de mars. Il avait joué une minute lors du match en Suède (victoire 0-3), comptant pour les qualifications pour l'Euro 2024, et dix minutes lors du match amical en Allemagne (victoire 2-3). (Belga)