L'Islande autorise le ravitaillement de sous-marins nucléaires américains

Bien que membre de l'Otan, le petit pays nordique refusait jusque là ces visites, au nom de son opposition à l'énergie et aux armes nucléaires. "Cette décision du ministère des Affaires étrangères fait partie de la politique du gouvernement islandais de soutenir la surveillance et la capacité de réponse des Alliés dans l'Atlantique nord", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Les ravitaillements ne se feront toutefois pas dans des ports, mais "à plusieurs kilomètres au large". Autre condition: les sous-marins concernés ne devront pas porter d'arme nucléaire, selon Reykjavik. "Le premier sous-marin fera une visite dans un futur proche", précise le gouvernement islandais. La zone de l'Atlantique autour de l'Islande est connue pour être une zone stratégique pour les sous-marins, entre les appareils russes venus de la mer de Barents et les navires occidentaux remontant de mer du Nord ou venant des Etats-Unis. Le pays de 370.000 habitants est membre fondateur de l'Otan depuis 1949, mais se distingue parce qu'il n'a pas d'armée. Il opère seulement une unité de garde-côtes. (Belga)