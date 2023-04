Panne de chasse d'eau à bord, un avion d'Austrian Airlines fait demi-tour

L'avion transportait 300 passagers et le vol à destination de New York devait durer huit heures. Mais après avoir constaté une panne technique des chasses d'eau à bord, l'équipage s'est résolu à faire demi-tour, a expliqué une porte-parole à l'AFP qui n'avait jamais connu d'incident similaire à bord d'un appareil d'Austrian Airlines, a-t-elle précisé. La panne ayant été réparée le Boeing a repris du service dès mardi, et les passagers ont été embarqués dans d'autres avions. (Belga)