Procès des attentats à Bruxelles - Les témoignages de Mohamed Bakkali et Yassine Atar attendus mercredi

Le premier d'entre eux est considéré comme le cerveau logistique des attaques dans la capitale française. Ce Belge d'origine marocaine avait fourni des abris et des voitures aux terroristes. Lors du procès à Paris, il a été condamné à 30 ans de prison, dont il devra purger les deux tiers intégralement. Yassine Atar a, lui, participé à tous les préparatifs des attentats, a estimé le tribunal français, qui l'a condamné à huit ans de réclusion, dont les deux tiers devront être purgés. Le frère cadet d'Oussama Atar, le cerveau des attentats à Paris et à Bruxelles, est aussi le cousin des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser, l'un à l'aéroport de Zaventem, l'autre à la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016. Ces deux témoignages ouvriront le bal de l'audition des témoins des faits durant les prochaines semaines. Une séquence qui abordera notamment la location des planques et la préparation des attaques. Alain Grignard, ancien islamologue de la police, viendra également témoigner devant la cour. L'audience de mercredi après-midi sera par ailleurs consacrée à la première partie du retour d'un devoir des enquêteurs à propos des victimes non-décédées des attentats à Bruxelles reprises dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation. La présidente de la cour Laurence Massart a en effet demandé à ce qu'on identifie clairement où se trouvait exactement chaque blessé au moment des attentats. (Belga)