Procès des attentats à Bruxelles - Que trois accusés dans le box pour l'audience de mardi

Tout comme lundi, Salah Abdeslam, malade, était absent. Il en allait de même pour Hervé Bayingana Muhirwa, qui est également resté à la prison de Haren. Parmi les accusés présents en début d'audience mardi, Osama Krayem a, comme à son habitude, demandé à retourner en cellule. Sofien Ayari l'a imité, expliquant être quelque peu souffrant. Il ne reste dès lors que trois accusés dans le box: Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Mohamed Abrini. S'ajoute à ce trio Smail Farisi, qui comparait libre à ce procès. Son frère Ibrahim Farisi était lui absent en début de journée. Les bancs n'étaient pas clairsemés qu'au niveau des accusés. Leurs avocats n'étaient pas non plus très nombreux pour écouter les témoignages des experts (médecin légiste, odontologue, spécialiste des explosifs, experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et spécialiste de la balistique) entendus mardi. Même constat du côté des avocats des parties civiles, des journalistes ou du public. Mercredi, il pourrait en aller autrement. La journée débutera en effet avec les témoignages de Mohammed Bakkali et de Yassine Atar, incarcérés en Belgique après leur condamnation dans le dossier des attentats de Paris de 13 novembre 2015. L'audition du terroriste du Thalys, Ayoub El-Khazzani, a, elle, été annulée, l'homme ayant refusé d'être transféré depuis sa prison française pour se présenter devant la cour. (Belga)