Réprimande pour Sarah Schiltz après l'usage de son logo personnel

C'est la N-VA (opposition) qui a mis le point à l'ordre du jour. Le député Sander Loones a reproché à l'écologiste d'avoir apposé ces logos alors qu'en principe, seul le logo neutre du département concerné peut être utilisé. Il est question d'une exposition organisée à la Kaserne Dossin, et d'initiatives d'associations telles que Garance, qui lutte contre les violences liées au genre, ou Tels Quels, qui défend les droits des LGBTQIA+. "J'ai observé au moins dix fois l'utilisation de votre logo, je crois que ce n'est plus une coïncidence", a déclaré le nationaliste flamand en commission. L'élu a exigé des excuses de la secrétaire d'État. Face à l'insistance du député, Sarah Schlitz s'est dit "prête à présenter mes excuses pour cette maladresse". "Ce logo a été conçu au sein du cabinet pour développer une identité différente de celle de mon parti", a-t-elle expliqué, rappelant avoir demandé aux intéressés de supprimer les logos des sites internet concernés. Dans le débat, la majorité, rejointe par le PTB, a plaidé pour la réprimande. Plusieurs députés ont rappelé que la commission des dépenses électorales avait, sous la précédente législature, tapé sur les doigts du ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) qui avait joint à la déclaration d'impôt une campagne sur le Tax shift. Une telle réprimande avait alors été adressée au ministre pour des faits "d'une toute autre ampleur". Sander Loones, ayant obtenu des excuses, a accepté et validé cette réprimande. (Belga)