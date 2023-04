Voiture électrique: le chinois Zeekr va faire son arrivée en Europe

La Chine, qui cherche à réduire ses émissions polluantes et sa dépendance envers le pétrole étranger, ambitionne de vendre environ 20% de véhicules électriques ou hybrides en 2025. Le marché chinois de l'électrique, particulièrement dynamique, a vu naître ces dernières années des dizaines de marques locales qui rivalisent avec l'américain Tesla et d'autres constructeurs étrangers. Zeekr, qui commercialise depuis 2021 des véhicules en Chine et vise le créneau haut de gamme, est la dernière marque locale à lorgner le marché étranger. D'ici la fin 2023, deux modèles seront vendus en Suède et aux Pays-Bas en vue d'une commercialisation dans d'autres pays européens, a précisé Zeekr mardi à l'ouverture du salon automobile de Shanghai (jusqu'au 27 avril). L'un de ces modèles, le Zeekr 001, dont le design rappelle celui de la Porsche Panamera, a une autonomie de 600 kilomètres, selon le constructeur. Le siège européen de Zeekr sera basé à Amsterdam (Pays-Bas), a précisé la marque qui dispose déjà d'un centre de recherche et développement à Göteborg (Suède). Zeekr a pour maison mère le chinois Geely, dont le patron Li Shufu est l'un des principaux actionnaires de l'allemand Mercedes-Benz Group. Geely avait réalisé en 2010 un coup de maître en rachetant pour 1,5 milliard de dollars l'emblématique marque suédoise Volvo. Geely, l'un des plus gros constructeurs automobiles privés de Chine, est devenu en 2017 l'actionnaire majoritaire des emblématiques voitures de sport anglaises Lotus, puis de la start-up américaine Terrafugia, spécialiste des voitures volantes. (Belga)