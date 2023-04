71 nouveaux agents Securail déjà engagés cette année

La plupart des nouveaux agents seront employés à Bruxelles. Il s'agit principalement de personnes travaillant dans les équipes opérationnelles chargées de la sécurité dans les trains et les gares. Il y a également une dizaine de postes pour le SOC (Security Operations Centre), qui est responsable des incidents de sécurité sur les voies et de la communication avec les autres services de sécurité, de police et d'urgence. Les postes vacants sont principalement pourvus par des transferts internes. Les agents de sécurité sont habilités à effectuer des contrôles d'identité et à dresser un procès-verbal dans le cadre d'infractions à la loi sur la police des chemins de fer. Outre les patrouilles et les interventions dans les trains et les gares, Securail gère également plus de 10.000 caméras de surveillance dans les gares, les trains et sur le domaine ferroviaire. Leurs images peuvent être mises à la disposition de la police. (Belga)