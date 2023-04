80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie: l'Allemagne demande "pardon"

Premier chef d'Etat allemand à prononcer un discours devant le monument aux Héros du ghetto, lors de l'anniversaire, le président Steinmeier a d'abord lancé une sentence en yiddish, une langue parlée autrefois par les juifs en Europe centrale et orientale, "que les Allemands voulaient éradiquer", pour appeler à ce que jamais une tel désastre ne se reproduise plus. "Je me tiens devant vous aujourd'hui et je vous demande pardon pour les crimes que des Allemands ont commis ici", a ensuite déclaré M. Steinmeier. Une heure avant, les sirènes d'alarme municipales et les cloches des églises de Varsovie ont retenti pour marquer le début des commémorations de la révolte, qui a éclaté le 19 avril 1943 et qui fut le plus grand et le plus connu fait de la résistance urbaine juive contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, lors duquel plusieurs centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis pour mourir l'arme à la main plutôt que dans un camp d'extermination. M. Steinmeier et ses homologues israélien Isaac Herzog et polonais Andrzej Duda, ont déposé des couronnes devant le monument, en face du musée Polin de l'histoire des Juifs de Pologne, situés sur le site de nombreux affrontements durant le soulèvement. "Il faut s'en souvenir. La mémoire de la Shoah n'est ni postmoderniste ni relative. Il apparut alors le mal absolu personnifié par les nazis et leurs aides. Il fut aussi le bien absolu personnifié lui par les victimes et les combattants", a souligné M. Herzog. Dans l'après-midi, les trois présidents doivent se rendre ensemble dans une synagogue à Varsovie. (Belga)