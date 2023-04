Adrien Dolimont veut la création d'un fonds de compensation interfédéral

Son constat est que "depuis plusieurs années, l'Etat fédéral transfère une série de ses compétences vers les Régions et les pouvoirs locaux (...) qui n'ont d'autre choix que de dégager des budgets dans leurs propres crédits pour continuer d'assurer le service aux citoyens" comme le revenu d'intégration social, les pensions, le financement des zones de police, ... "La constitution d'un fonds interfédéral de compensation", alimenté par les auteurs des mesures affectant les budgets des autres entités, pourrait être une réponse, selon le ministre. "Ce n'est ni plus ni moins que la concrétisation du 'qui décide paie'." Le but serait qu'un organisme indépendant, comme la Cour des comptes, objectivise, dès cette année, les transferts entre les entités. (Belga)