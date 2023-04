Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé dans le vert en fin d'après-midi

Dix de ses éléments étaient teintés de vert, AB InBev (60,20) et Elia (123,20) en tête avec des regains de 2,40 et 2,50%, les résultats de Barco (26,80) et WDP (27,42) pesant par contre sur la tendance en faisant toujours reculer celles-ci de 2,33 et 3,31%. KBC (66,46) et Ageas (40,70) étaient positives de 0,70 et 0,15%, arGEN-X (344,70) et Solvay (108,75) s'appréciant de 0,94 et 0,09% tandis que UCB (86,18) reculait de 0,46%, Umicore (30,49) et Aperam (32,42) de 1,52 et 1,46%. Cofinimmo (85,55) et Aedifica (73,40) avaient porté leurs pertes à 2,23 et 1,67%, Melexis (98,65) reculant de 1,35% alors que D'Ieteren (172,80) gagnait 0,70%. Shurgard (46,16) et Jensen (32,10) abandonnaient par ailleurs 2 et 2,4%, Econocom (3,045) chutant de 5,6%, Euronav (16,095) et Ontex (7,67) de 3,6 et 3,9% ; Unifiedpost (4,60) se distinguant par un rebond de 15,1% en compagnie de Ter Beke (92,20), positive de 2,7%. Celyad (0,636) et Mithra (2,95) étaient enfin négatives de 4,5 et 2,3%, Onward Medical (4,89) perdant 2,2% alors que Biocartis (0,72) s'appréciait de 1,4%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0965 USD, contre 1,0960 dans la matinée et 1,0965 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.435 euros, en recul de 425 euros. (Belga)