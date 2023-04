Chaudfontaine intègre le réseau international Micro-Folie

Le concept Micro-Folie s'articule autour d'un musée numérique initié par le ministère français de la Culture, au départ d'une douzaine d'établissements culturels français fondateurs, et coordonné par La Villette. Le réseau compte à ce jour 350 Micro-Folie en France et partout dans le monde. "En donnant accès, et gratuitement, à des milliers d'oeuvres, on fait en sorte d'amener l'art vers les gens, qui découvrent alors des oeuvres qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir. C'est aussi une manière de donner l'envie de pousser la porte de musées afin d'en apprendre davantage. Cela s'adresse aux particuliers mais aussi aux collectivités, à commencer par les écoles", précise Daniel Bacquelaine. Micro-Folie va s'établir à Source-O-Rama et sera accessible gratuitement dès la semaine prochaine. Le public pourra voyager librement dans les collections au départ d'une tablette avec retransmission sur écran géant. Ce projet répond aussi à la volonté des autorités communales de faire revivre ce lieu sinistré lors des inondations de juillet 2021. (Belga)