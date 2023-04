Conference League - Pascal Jansen, le coach d'AZ, croit toujours à une qualification en demi-finales

"Je ne dis pas que j'y crois parce que je dois le dire, mais parce que j'y crois vraiment", a déclaré Jansen, mercredi à la veille du match retour. "Je suis convaincu que nous pouvons marquer suffisamment de buts pour continuer." Le Suédois Jesper Karlsson ne pourra pas affronter les Anderlechtois en raison d'une blessure à la cuisse. Pour le reste, Jansen dispose de son effectif de ces dernières semaines. "J'espère que nous les mettrons dans une situation où ils devront beaucoup défendre", a déclaré Jansen, qui a félicité le jeune gardien néerlandais d'Anderlecht, Bart Verbruggen. "C'est formidable que vous puissiez déjà prester à ce niveau en tant que jeune de 20 ans. C'est beau qu'Anderlecht lui donne cette chance." Sven Mijnans n'a pas non plus perdu espoir. "Ce ne sera pas une tâche facile", a déclaré le médian d'AZ. "Nous avons regardé beaucoup d'images des matchs précédents et avons également engrangé de la confiance en gagnant 0-3 à Fortuna (Sittard, dimanche en championnat, NDLR). Ce fut une bonne préparation." (Belga)