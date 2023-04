Conference League - Sven Kums rêve du top 4 avec La Gantoise: "La demi-finale signifierait beaucoup pour nous"

"Une demi-finale signifierait beaucoup pour nous, le club et les supporters. Dès le début de la compétition, nous voulions aller le plus loin possible. Maintenant, nous sommes en quarts de finale et nous voulons encore aller plus loin", a déclaré le vice-capitaine gantois Sven Kums, face à la presse mercredi en début de soirée. Le cadre de l'affrontement crucial avec West Ham sera le stade de London Stadium, le stade des JO de 2012, qui peut accueillir 60 000 spectateurs et sera plein à craquer. Kums attend avec impatience ce grand moment. "C'est fantastique qu'on puisse jouer devant un stade à guichets fermés. Ce n'est pas souvent que l'on peut jouer devant un tel public. Ce sera spécial", a conclu le meneur de jeu gantois. (Belga)