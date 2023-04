Conflit au Soudan - Les paramilitaires annoncent un nouveau cessez-le-feu

Les médiateurs internationaux tentent depuis plusieurs jours de persuader les belligérants de conclure un cessez-le-feu. Celui-ci devrait permettre l'établissement de couloirs humanitaires afin de procéder à l'évacuation des civils. Plusieurs tentatives ont déjà été initiées, mais sans succès jusqu'à présent. En raison de la situation sécuritaire critique, le gouvernement allemand a annulé mercredi une opération d'évacuation. D'autres pays envisagent également de mettre en place de telles opérations. Les troupes des RSF, dirigées par le vice-président Mohamed Hamdane Daglo, et l'armée régulière, dirigée par le président Abdel Fattah al-Burhan, s'affrontent depuis samedi. Plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 3.000 blessées dans ces violences. (Belga)