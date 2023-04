Création d'un pôle agroalimentaire et de formation sur le site de l'ancien Mestdagh à Huy

L'activité du supermarché Mestdagh de Huy s'est définitivement arrêtée en juin 2013. Dix ans plus tard, le bâtiment devenu un chancre urbain est sur le point d'accueillir un pôle agroalimentaire et de formation. Acquis par les autorités hutoises via leur régie foncière, l'ancien Mestdagh hutois sera loué par emphytéose au centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP) Devenirs, actuellement basé dans l'entité liégeoise de Marchin. L'association poursuit des missions d'intégration socioprofessionnelle par la formation de demandeurs d'emploi et de développement social. En vue de la création du pôle agroalimentaire et de formation, Devenirs vient d'obtenir un financement régional et européen de 2,6 millions d'euros dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. Une légumerie, une bocalerie, une cuisine de collectivité et des espaces de stockage seront d'abord aménagés dans les anciens bâtiments. Un espace de restauration et de détente y seront installés dans un deuxième temps. Les démarches administratives s'effectueront cette année. Le pôle agroalimentaire et sa maison de l'alimentation durable et solidaire (MadSol) devraient être opérationnels dans le courant du second semestre 2025. "Un espace polyvalent d'activités accueillera des dynamiques variées en lien avec la formation, l'alimentation durable et les produits locaux. Y seront programmées des formations pour cuisiniers et en logistique alimentaire, des ateliers culinaires, des animations à destination d'un large public, des animations culturelles, un conseil de politique alimentaire (CPA), des ateliers de brassage de bière, l'épicerie de produits locaux actuellement installée sur la rive droite de la Meuse", commente Albert Deliège, directeur de l'ASBL Devenirs. (Belga)