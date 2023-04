Édouard De Keyser participera à la "Global Solo Challenge" avec un voilier zéro carbone

La course, un tour du monde en solitaire et sans escale, partira de la ville espagnole de La Corogne, dès septembre 2023. L'explorateur suisse Bertrand Piccard, qui a lui-même réalisé le premier tour du monde en avion électrique propulsé à l'énergie solaire, était présent pour soutenir Édouard De Keyser. Il est également le parrain du voilier, alimenté uniquement par le biais de panneaux solaires et d'un moteur électrique, baptisé le "SolarWind". "C'est exactement le genre de projets qu'il faut développer au XXIe siècle. On voit que l'écologie est innovante et fédératrice. C'est ce narratif que je veux promouvoir. Il faudra toujours des pionniers", s'est enthousiasmé Bertrand Piccard lors du baptême. S'il est le parrain du voilier, c'est avant tout parce que son projet a grandement inspiré le marin belge. "J'ai rencontré Bertrand Piccard lors d'une édition du 'Into the wild Film Festival Adventure' à Wavre. J'ai voulu faire la même chose que lui, mais avec mon bateau", a raconté Édouard De Keyser. Le commodore du BRYC, Michel Clouwaert, le Vice-Premier ministre et ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, ainsi que le ministre bruxellois de la Transition climatique et de l'Environnement, Alain Maron, ont tenu à féliciter l'initiative lors de l'événement. "Vous nous faites rêver avec un bateau solaire. Quand on est marin, je pense qu'on est en première ligne face au changement climatique. Vous nous montrez qu'on peut être mobile demain, tout en étant neutre en carbone", s'est exprimé Georges Gilkinet. (Belga)