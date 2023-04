Europa League - Pour Xabi Alonso, Leverkusen devra "jouer son meilleur match" pour battre l'Union

Accroché à domicile par les Saint-Gillois au match aller jeudi dernier (1-1), le Bayer se prépare à une bataille face à l'Union jeudi. "Nous devrons jouer notre meilleur match et livrer une prestation complète pour nous qualifier", a déclaré Alonso mercredi en conférence de presse. "Nous savons ce que nous devons améliorer par rapport au match et nous nous sommes bien préparés. Je m'attends à un match ouvert entre deux équipes très motivées." En cas de qualification, le club allemand renouerait avec une demi-finale européenne pour la première fois depuis 2002. Leverkusen avait alors atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Real Madrid. "C'est très important pour nous de continuer l'aventure. Nous voulons continuer à nous battre en championnat et sur la scène européenne. Nous avons une très belle opportunité de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Nous pouvons écrire un nouveau chapitre." L'entraîneur espagnol, arrivé en octobre dernier, refuse cependant de prendre l'Union de haut. "L'Union est une équipe très équilibrée et qui mérite sa place à ce niveau de la compétition. Nous avons pu voir aussi dans les matches de poule et contre l'Union Berlin que c'est une bonne équipe. Il faudra être à notre meilleur niveau", a ajouté Alonso. Pour ce match retour, Alonso pourrait être privé de son milieu de terrain Exequiel Palacios, qui n'a participé qu'à une petite partie de l'entraînement mercredi. "Nous prendrons une décision demain (jeudi, ndlr)", a précisé le T1 du Bayer. (Belga)