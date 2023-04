Flèche wallonne féminine - Gaia Realini: "Je suis très fière de ma première Flèche wallonne"

"J'en suis à ma première saison dans le World Tour, au sein de l'équipe Trek Segafredo, et je découvrais la Flèche wallonne", a expliqué Gaia Realini, 21 ans. " Je suis donc très fière de mon résultat, de mon podium, pour moi et pour mon équipe que je remercie pour le travail qu'elle a livré mercredi pour moi. Ma stratégie était de rester dans le groupe dans le début de course, protégé par mes coéquipières, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc ainsi pu m'économiser le plus possible. Quand Annemiek van Vleuten a attaqué dans la deuxième ascension du Mur, ma coéquipière Elisa Longo Borghini est restée dans sa roue et c'est seulement après que je me suis repositionnée. Elisa est une référence pour moi, je la regardais quand j'étais encore très jeune. J'apprends énormément à ses côtés". La ,jeune Italienne a connu des difficultés dans la deuxième ascension du Mur de Huy. "J'ai eu des problèmes au niveau d'une roue, ce qui a fait que je me suis retrouvée dans le deuxième groupe et j'ai dû beaucoup travailler pour revenir. Mon équipe a tout fait pour me repositionner. Dans la finale, je ne suis pas partie trop vite dans le Mur et je suis revenue pas à pas sur Lippert et sur Vollering. Ce Mur de Huy est très dur mais, avec mon petit gabarit, j'ai pu bien le négocier". (Belga)