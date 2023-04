Flèche Wallonne - Pogacar plaisante à propos d'Evenepoel: "J'espère que Remco ne reviendra pas trop fort"

"Dimanche est l'objectif principal de ces trois courses ardennaises", déclare le Slovène à propos du quatrième Monument cycliste de ce printemps. "Ce serait incroyable de gagner les trois. Mais je pense que dimanche est le plus grand à gagner. Même si ce sera difficile, très difficile." Pogacar a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège en 2021. "'Liège' est une de mes courses préférées. Une des courses où j'ai déjà roulé dans le top 20 jeune en 2019 (dix-huitième à ses débuts, ndlr). Depuis, je suis vraiment intéressé par cette course. Ce sera une course différente, avec des montées plus longues que ces dernières semaines. J'ai couru sur des montées plus courtes toute la saison. Mais j'ai aussi été au top de ma forme toute la saison. L'objectif est bien sûr de gagner." A Liège, Pogacar rencontrera un adversaire redoutable contre qui il n'a pas encore couru cette saison : le champion du monde Remco Evenepoel. "Remco s'est entraîné en altitude. J'espère qu'il ne reviendra pas trop fort de ce stage. Ça devient intéressant. Remco n'est d'ailleurs pas le seul adversaire dimanche. Il y a encore des gars qui vont être plus frais que moi. Je pense que ce sera l'une des courses du plus haut niveau de cette saison." (Belga)