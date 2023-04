Flèche Wallonne - Tiesj Benoot 7e et premier Belge: "Mieux que prévu"

"J'ai passé une partie de la nuit de mardi à mercredi aux toilettes à cause de la diarrhée"», a expliqué Tiesj Benoot. "Terminer à la 7e place est donc bien. Je pense que je suis le coureur le plus lourd du top 10 de la course et je pense que je peux être fier de ma place. Monter le Mur de Huy est vraiment une affaire de spécialistes. J'ai même pensé, à un moment, pouvoir accrocher le top 5 mais j'ai dû me remettre sur ma selle. Je pense en tout cas que mon résultat à Huy est encourageant pour Liège-Bastogne-Liège de ce dimanche. La Doyenne me convient mieux, je pense qu'il y a plus de possibilités avec, notamment, l'arrivée en bas de Liège. Ce serait très bien si je pouvais atteindre le top 5. J'attends cette course avec impatience, ce sera un grand moment pour terminer le printemps des classiques. Je pense de toute façon que Evenepoel et Pogacar feront la course en tête, ce sera très bien pour le spectacle, mais plus dur pour le peloton." Après Liège-Bastogne-Liège, Tiesj Benoot prendra une période de repos. "Elle sera nécessaire. "Le printemps a été long. Après ma fracture au niveau de la nuque, l'an dernier, j'ai passé environ sept mois sans véritable pause sur le plan mental. Il y a eu, en effet, la rééducation et ensuite la préparation en vue de la nouvelle saison. Encore cinq jours à patienter donc. J'ai envie d'être à Liège mais j'ai aussi envie d'être déjà la semaine prochaine." (Belga)