Flèche Wallonne - Van Gils, dans le top 10 comme à l'Amstel, malgré une préparation difficile

"Normalement, la semaine dernière, je devais m'entraîner spécifiquement en vue de l'effort à fournir dans le Mur de Huy, sur une pente similaire près de mon amie en France", a avancé Van Gils. "Mais j'ai été malade et j'ai passé une semaine au lit. Ensuite, je devais surtout stimuler mon endurance et je ne me suis donc pas vraiment entraîné pour ce type d'effort. Finalement, je ne me sentais pas très bien. Mais l'équipe avait travaillé dur, alors je ne pouvais rien faire d'autre que de tout donner sur le Mur." C'est très prometteur pour les futures participations de Van Gils à la Flèche Wallonne. "Je pense que je peux faire mieux l'année prochaine si je ne tombe pas malade et si je me prépare plus efficacement. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'ambition de monter sur le podium. Je pense que je devrais être en mesure de faire mieux quand j'aurai plus d'expérience. Je l'ai d'ailleurs constaté cette année lors de l'Amstel Gold Race. D'un autre côté, peut-être qu'une année n'est pas l'autre. Peut-être que l'année prochaine, je ne serai pas aussi bon que cette année. Je me suis montré en super condition toute la saison". Dimanche, comme beaucoup d'autres coureurs, Liège-Bastogne-Liège constituera la dernière course d'une période très chargée. "Un autre jour, une autre course. Mais bien sûr, je vais essayer d'en tirer le maximum. C'est la dernière course du printemps et un monument. Il faut tout donner une dernière fois, puis se reposer. J'ai hâte d'y être", a encore ajouté l'Anversois. (Belga)