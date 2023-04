Invasion de l'Ukraine - Le patron de Ryanair prêt à saisir les opportunités en Ukraine après la guerre

Ryanair souligne avoir embauché environ 60 pilotes et 80 membres d'équipage de cabine ukrainiens. A l'heure actuelle, ceux-ci travaillent principalement à partir d'aéroports polonais. "Mais si la situation venait à se débloquer, nous pourrions y (en Ukraine, NDLR) voler à nouveau en l'espace de deux semaines", a déclaré M. O'Leary. "Nous étudions activement les moyens de revenir en Ukraine." La compagnie aérienne prévoit de créer une trentaine de liaisons et d'avoir plusieurs bases dans le pays, au cours des 12 mois qui suivront son retour, a-t-il précisé. Le CEO a ajouté que la reconstruction de l'Ukraine offrirait aux entreprises européennes une formidable occasion de participer et d'accélérer le processus, et que l'aviation jouerait un rôle clé, car "les Russes feront probablement sauter les routes et les ponts en quittant le territoire", de sorte que le transport des personnes par avion sera essentiel. (Belga)