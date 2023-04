Invasion de l'Ukraine - Lula condamne "la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine"

Lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, avait ainsi réagi aux propos du président Lula qui, lors d'un déplacement en Chine, avait accusé les Etats-Unis "d'encourager la guerre" en Ukraine et dit qu'ils devraient plutôt "commencer à parler de paix". Ces critiques font écho à celles formulées par Moscou et Pékin, qui blâment les pays occidentaux pour la guerre qui a débuté en février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine. A l'inverse de plusieurs puissances occidentales, le Brésil n'a jamais imposé de sanctions financières à la Russie ou accepté de fournir des munitions à Kiev et tente de se positionner, tout comme la Chine, en tant que médiateur. Mardi lors d'un déjeuner en l'honneur du président roumain Klaus Iohannis, en visite à Brasilia, Lula a réitéré sa volonté de paix: "Tout en condamnant la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mon gouvernement défend une solution politique négociée au conflit". Le principal conseiller en politique étrangère du président Lula, Celso Amorim, a lui qualifié d'"absurdes" les déclarations de M. Kirby. "Nous avons plusieurs points de convergence (avec la Russie), mais le Brésil a condamné à plusieurs reprises, sous le gouvernement actuel, l'invasion de l'Ukraine", a déclaré à GloboNews M. Amorim, également ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil lors des deux premiers mandats de Lula (2003-2010). (Belga)