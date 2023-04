Le nouveau train devant relier Bruxelles à Amsterdam embarque ses premiers voyageurs

La compagnie a procédé à une "répétition générale" pour son nouvel Intercity (type ICNG), entre Amsterdam et Rotterdam. "En intégrant ce train à l'horaire général, avec des voyageurs à son bord, les NS testent les prestations de ce train dans la pratique. Sur la base de cet essai, le constructeur Alstom pourra résoudre les maladies de jeunesse et réaliser les ajustements nécessaires", expliquent les NS. La compagnie a commandé 99 exemplaires du train ICNG, qui peut rouler à 200 km/h. Vingt d'entre eux seront opérationnels sur la liaison Bruxelles-Amsterdam (l'Intercity Bruxelles également appelé train Benelux). "Nous devrions pouvoir lancer les tests dans le courant de 2024, dans des conditions similaires à l'expérience de ce mercredi aux Pays-Bas, a fait savoir un porte-parole de la compagnie à l'agence Belga. Les nouveaux trains rouleront plus vite que les trains actuels qui relient la Belgique aux Pays-Bas. Ces engins ne dépassent pas les 160 km/h. Cela devrait réduire d'une demi-heure le trajet entre les deux capitales, actuellement proche des 3 heures. (Belga)