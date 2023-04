Le parlement wallon approuve à son tour le filtrage des investissements étrangers

La Chambre avait fait de même début février. Le 30 novembre dernier, le comité de concertation (Codeco) s'était entendu pour la mise en place, à partir du 1er juillet 2023, d'un mécanisme de filtrage des investissements étrangers qui comportent un risque pour l'autonomie stratégique du pays. Concrètement, ce filtrage visera à empêcher les investisseurs extérieurs à l'Union européenne de prendre le contrôle, la propriété ou la gestion d'infrastructures critiques belges. Sont visés les investissements liés aux technologies (intelligence artificielle, robotique,...), à la fourniture de biens élémentaires à la sécurité alimentaire et à l'énergie, à l'accès et au contrôle des informations sensibles ou encore à la liberté et au pluralisme des médias. (Belga)