L'École industrielle et commerciale d'Andenne change de nom et de pouvoir organisateur

L'EIC est "une toute petite école" accueillant près de 400 élèves et dispensant entre autres des formations en langues, en gestion, en comptabilité ou en secrétariat médical, en cours du jour et du soir. Cette reprise s'inscrit "dans une volonté d'atteindre une taille critique et d'assurer la subsistance de l'établissement", explique sa directrice Virginie Henriet. L'école bénéficiera d'une plus grande autonomie financière et son budget restera "pratiquement identique". À partir de septembre 2023, l'EAFC occupera des locaux de l'Athénée Royal Meuse-Condroz, appartenant à WBE. Cette école de promotion sociale occupait jusqu'alors un ancien couvent, situé en face de l'athénée. Wallonie-Bruxelles Enseignement est un pouvoir organisateur autonome qui représente 500 établissements scolaires et internats en Belgique francophone dont des écoles maternelles, primaires, secondaires, supérieures et des internats situés à Andenne. En reprenant l'EIC d'Andenne, WBE entend offrir dans cette commune, "des possibilités de formations de deux ans et demi à 77 ans", indique sa directrice adjointe en charge de la communication Cécile Marquette. Comme pour la reprise de l'EIC de la Ville de Namur par la Province en décembre dernier, cette reprise s'inscrit dans la déclaration de politique communautaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, celle-ci encourage les coopérations et fusions sur base volontaire entre établissements d'enseignement de promotion sociale. (Belga)