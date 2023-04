Les citoyens invités à débattre sur la gestion des déchets les plus radioactifs

Le gouvernement fédéral entérinait en octobre 2022 le choix de principe d'enfuir ces déchets en profondeur dans le sous-sol belge. Il s'agit d'utiliser les couches géologiques pour protéger la population de la radioactivité dégagée par les matériaux. Les parties prenantes aux discussions vont devoir confirmer ou infirmer cette décision. Les citoyens, qui participent sur base volontaire, sont également amenés à se positionner sur cinq thèmes, dont les critères qui détermineront l'endroit où seront enterrés les déchets ou quels experts et associations à impliquer dans le débat. Le site internet lancé pour l'occasion (presentspourlefutur.be) propose à tout un chacun de s'informer via une "banque de connaissances", qui aborde notamment ce qu'est la radioactivité ou la gestion du stockage géologique, ainsi que via des thèmes de discussion. Des ateliers avec des experts, des projets dans les écoles secondaires et un forum citoyen viendront nourrir en plus la synthèse des recommandations finales. "Aucun sujet n'est trop complexe pour impliquer les citoyens", relève Gerrit Rauws, co-directeur de la Fondation Roi Baudouin, qui insiste sur le caractère intergénérationnel du débat. "Nous voulons intégrer des citoyens aussi diversifiés que possible, surtout les jeunes et les personnes qui ne connaissent rien au sujet. Il s'agit d'une question de société qui va impacter de nombreuses générations." (Belga)