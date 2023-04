Ligue des Champions - Manchester City rejoint le Real, et l'Inter l'AC Milan en demi-finales, 7 Belges concernés

Ce faisant, Manchester City rejoint le Real Madrid dans la répétition de la demi-finale de la saison dernière, remportée il y a douze mois par Thibaut Courtois et les Madrilènes après prolongation (défaite 4-3 et victoire 3-1 après prolongation). Il faut remonter à tout juste vingt ans pour retrouver le derby milanais en demi-finales de la compétition majeure des clubs en Europe. Le Milan avait émergé (0-0 et 1-1) avant de battre la Juventus en finale. L'AC, qui compte sept victoires dans la Coupe aux grandes oreilles, retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2007 et sa victoire en finale aux dépens de Liverpool (2-1). L'Inter n'a plus évolué à ce niveau depuis 2010, année de son succès en finale contre le Bayern (2-0) Il y aura sept joueurs belges concernés par ces rencontres qui se joueront les 9 et 10 mai (aller) et 16 et 17 mai (retour): Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real), Kevin De Bruyne (Manchester City), Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi (AC Milan) et Romelu Lukaku (Inter Milan). Il y aura au minimum deux Belges en finale et un maximum de cinq. (Belga)