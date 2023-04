Mort d'un enfant à Gand - Quelque 300 personnes présentes à un rassemblement en hommage au garçon décédé à Gand

Le corps du petit garçon roumain avait été repêché le jeudi 13 avril dans le quartier portuaire de Gand. Le corps, enfermé dans un sac de sport, aurait été jeté à l'eau à la fin du mois de janvier. La disparition de Raul était passée sous les radars, jusqu'à ce que des proches de la famille avertissent les autorités. La mère de famille de 34 ans a également été arrêtée. Elle est soupçonnée, entre autres, d'homicide involontaire et de recel. L'ancien compagnon de la mère du garçon a quant à lui été interpellé aux Pays-Bas vendredi et pourrait être remis à la Belgique la semaine prochaine. Raul aurait été victime de violences familiales, mais le parquet de Flandre orientale ne donne pas plus de détails, dans l'attente de l'extradition de l'homme vers la Belgique et de l'autopsie du corps. (Belga)