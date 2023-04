Patrick Poivre d'Arvor se désiste de ses poursuites pour diffamation contre Le Parisien

Ce désistement, notifié mardi à la partie adverse et au tribunal, sera effectif lors de l'audience prévue le 4 juillet 2023 à Nanterre. Le Parisien avait révélé en février 2021 les accusations de viol portées par Florence Porcel contre M. Poivre d'Arvor. L'autrice, âgée de 39 ans, accuse l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de TF1 de l'avoir forcée à un rapport sexuel en 2004 et à une fellation en 2009. Après sa plainte, une première enquête préliminaire visant "PDDA" avait été ouverte en février 2021, avant que les investigations soient classées sans suite. Florence Porcel avait alors à nouveau porté plainte, cette fois-ci avec constitution de partie civile, pour obtenir l'ouverture d'une nouvelle enquête confiée à des juges d'instruction. Cette information judiciaire est encore en cours. "PPDA" est visé par une autre enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles, dans laquelle 19 femmes ont témoigné. De son côté, l'homme de 75 ans, qui conteste les nombreuses accusations de violences sexuelles portées contre lui, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre une dizaine de plaignantes. Contacté par l'AFP, l'avocat de Patrick Poivre d'Arvor n'était pas joignable dans l'immédiat mercredi matin. (Belga)