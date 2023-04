VRT: Dalle rappelle à l'ordre le patron mais ne désavoue pas le message

Un courriel de M. Delaplace a suscité la polémique et une vive réaction des syndicats de la VRT qui ont déposé un préavis de grève. Il y rappelait les règles de communication quand des questions étaient posées à propos de l'institution: seul le service de communication est habilité à parler avec les intervenants extérieurs. Les membres du personnel doivent se contenter de répondre par un "no comment". Aux yeux du ministre CD&V, il est normal que des entreprises comme la VRT veillent à une stratégie de communication uniforme et que les questions soient renvoyées au service de communication. Ce n'est pas un mal non plus de rappeler les règles du code d'intégrité, qui prohibe les communications qui heurteraient les intérêts de la chaîne, estime-t-il. (Belga)