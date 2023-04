ATP Madrid - Rafael Nadal forfait à Madrid et incertain pour Roland-Garros

Le joueur espagnol de 36 ans s'était blessé à la hanche le 18 janvier au 2e tour de l'Open d'Australie. Les examens effectués avaient révélé une " lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche". La durée de la revalidation était estimée entre six et huit semaines, mais il n'a plus joué depuis, quatorze semaines plus tard. "Au départ, la période de récupération devait être de six à huit semaines, nous en sommes maintenant à quatorze et l'évolution ne se passe pas comme annoncé. La blessure n'est toujours pas guérie et je n'ai pas pu suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition", déclare Rafael Nadal dans une video postée sur son compte Instagram. "La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile. Désormais 14e mondial, le Taureau de Manacor avait repris un entraînement léger à la mi-mars après avoir dû déclarer forfait pour les tournois Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Le Majorquin avait ensuite renoncé aux premiers tournois sur terre battue, à Monte-Carlo et Barcelone. Il n'est pas certain de pouvoir défendre son titre à Roland-Garros, qui aura lieu du 28 mai au 11 juin. "Je ne peux pas donner de délais pour mon retour. Si je le savais, je vous le dirais, mais je ne sais pas", indique Nadal, qui espère pouvoir souffler ses 37 bougies le 3 juin à la Porte d'Auteuil. (Belga)