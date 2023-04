Championnat de Belgique de handball - Pas de vainqueur dans le duel des titans Bocholt-Visé

Une première mi-temps, les protagonistes ont fait jeu égal du début à la fin et la paire arbitrale a distribué pas moins de 7x2 minutes d'exclusion temporaire dans une rencontre rude tenant compte des problèmes extra sportifs qui l'entourait. Tant Vise que Bocholt aura manqué de réalisme et d'efficacité en zone de conclusion, chaque équipe loupant douze occasions franches. Le marquoir s'est arrêté sur le score de 17-16 après trente minutes. Ce sont les visiteurs qui prirent la rencontre en mains à la reprise de la seconde période, les Liégeois égaliseront 18-18 à la 35e puis mèneront la danse avec un avantage maximal de trois unités 23-26 (52e) puis 26-29 (57e). Alors qu'ils avaient géré la partie jusque-là, les Visétois manquèrent de réalisme dans les trois dernières minutes. Les protagonistes s'en retournent dos à dos mais le score de cette rencontre pourrait toutefois d'être modifié quand le pourvoi en cassation de Visé contre la décision de la Commission de Juridiction d'Urgence aura été examiné. Si en cassation la décision de la CJU est cassée et le score de forfait imposé à Bocholt maintenu ce sera tout avantage pour Visé qui prendra grâce à cela un point de plus ainsi qu'une sérieuse option sur la deuxième place. En principe la place de Bocholt en finale ne sera pas remise en cause par la décision de la cassation. (Belga)